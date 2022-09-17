السيتي يقفز للصدارة "مؤقتًا" وتوتنهام يعمق جراح ليستر

وطن: تغلب فريق مانشستر سيتي بسهولة على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة مساء السبت على ملعب "مولينيو" ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من جاك جريليش في الدقيقة الأولى، وإيرلينج هالاند بالدقيقة 16، وفيل فودين في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب "مؤقتاً"، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط بالمركز 16.

بدوره، ارتقى توتنهام هوتسبير للوصافة "مؤقتاً"، وحقق فوزاً مثيراً على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين.

وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة في أحداثها، ففي الدقيقة السادسة تقدم ليستر عن طريق يوري تيليمانس من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سريعاً هاري كاين لتوتنهام بالدقيقة الثامنة.

ووضع إيريك داير أصحاب الأرض في المقدمة بعد تسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 21، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر بالدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني، استغل الأوروجوياني رودريجو بنتانكور هفوة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر وانفرد بالمرمى، قبل أن يسكن الكرة في الشباك بثقة، محرزاً ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 47.

وعند الدقيقة 73 كان الجميع على موعد مع هداف الموسم الماضي هيونج مين سون الذي دخل بديلاً، وتمكن أخيراً من فك صيامه عن التهديف، وسجل أول ثلاثة أهداف له في الموسم دفعة واحدة بالدقائق 73، و84، و86 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة مرتقياً إلى الوصافة "مؤقتاً"، ومتأخراً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر عند نقطة واحدة فقط، وواصل الفريق تذيله لفرق المسابقة في أسوأ انطلاقة له بالدوري منذ سنوات طويلة.

وفي مباراة أخرى، تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بهدف لمثله.