الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حركة المواطنين على شارع جنين- حيفا، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية رمانة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية رمانة، وأعاقت حركة المواطنين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، عرابة، كفيرت، عانين، رمانة، زبوبا، تعنك، والحفيرة وسط تحليق لطائرة الرصد والإستكشاف.