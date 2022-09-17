الاحتلال يعيد فتح حاجز الجلمة بعد إغلاقه لأيام

وطن: قررت سلطات الاحتلال، مساء السبت، إعادة فتح حاجز الجلمة شمال جنين بعد إغلاق استمر نحو أيام.

ونُقل عن الارتباط الفلسطيني أن الحاجز سيعود للعمل غدًا بشكل طبيعي، وسيسمح لفلسطينيي الداخل بالدخول إلى المحافظة وباقي المحافظات.

ويعدّ الحاجز المقام على أراضي قرية الجلمة الحدودية المعبر الوحيد لأهالي جنين وعمالها للداخل، والشريان الاقتصادي والتجاري للمحافظة التي نعتمد في اقتصادها على حركة تسوق فلسطينيي الداخل.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بعد ساعات من مقتل ضابط إسرائيلي برصاص الشابين أحمد، وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان بعد أن خاضا اشتباكًا مع قوات الاحتلال واستشهدا على إثره منذ أيام.