شرطة الاحتلال تتخذ خطوات استباقية لمنع التصعيد في القدس

وطن: اتخذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خطوات لمحاولة منع تصعيد الأوضاع في القدس المحتلة مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وبحسب هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي العامة والناطقة بالعربية، فإن من الخطوات التي نفذت القيام باعتقالات احترازية وإصدار أوامر إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى.

ونقلت الهيئة عن مصادر في شرطة الاحتلال الإسرائيلي زعمها وجود اتصالات وتعاون مكثف مع الأوقاف الإسلامية لمنع أي تصعيد.

وكان وزير جيش الاحتلال الداخلي عومير بارليف قد عقد جلسة بحضور مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، واستمع إلى تحذير من مغبة أن ينتشر التصعيد في الضفة إلى داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي وخصوصًا إلى منطقة القدس.