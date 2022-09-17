الاحتلال يعتقل محررًا من مخيم جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الأسير المحرر نضال زياد العامر من مخيم جنين على حاجز عسكري.

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال أوقفت المركبة التي كان يستقلها لدى مروره على حاجز عسكري "دوتان"، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب جنين وبعد تفتيشه اعتقلوه ونقلوه لجهة مجهولة.



الجدير ذكره، أن نضال نجل الشهيد زياد العامر،مؤسس وقائد كتائب شهداء الأقصى والذي ارتقى شهيدًا خلال معركة مخيم جنين في نيسان 2002.