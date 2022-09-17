مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة بمنجم في إندونيسيا

وطن: انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون، اليوم السبت، سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب حوالى 20 شخصا.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

وكثيرا ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصا في موسم الأمطار.

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، لـ"فرانس برس"، إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى. وما زال البقية مفقودين".

وتسجّل دول العالم درجات حرارة قياسية وفيضانات وجفاف، وهي ظواهر يشير العلماء إلى أنها ستصبح أكثر تكرارا وشدة نتيجة تغير المناخ.