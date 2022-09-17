حماية المستهلك تحيل 15 مخالفً للنيابة العامة الأسبوع الماضي

وطن: أحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع الماضي، 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد.

وعالجت الطواقم عشرات الشكاوى التي وردت عبر الرقم (129)، وصفحة الوزارة على "الفيسبوك"، تركزت أغلبها على ارتفاع سعر زيت دوار الشمس المحدد، وتم على إثرها إحالة واخطار المخالفين.



ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المباشر 129، أو عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك.