فاجعة اللويبدة.. انتهاء عمليات البحث وانتشال آخر جثة من بين الأنقاض

وطن: أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انتهاء عمليات البحث بعد اخراج آخر جثة من بين أنقاض انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في منطقة اللويبدة في عمّان، كما وأفادت مصادر أمنية أردنية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار لتصل الى 14 قتيلاً.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان: إنه "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة".

وبحسب مصدر طبي، فإن الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة في المبنى الواقع بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان.

وأكد الدفاع المدني في الأردن: أنه "بحسب كشف الاستقصاء عن الموجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين"، مشيرا إلى أنه "لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

وحتى الجمعة، أي بعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة بعد أن أسند إليهم "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

وتعد منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

المصدر: skynewsarabia