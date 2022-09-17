روسيا تعلن قتل مئات العسكريين الأوكرانيين خلال محاولة للتقدم باتجاه خيرسون

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إحباط محاولات القوات الأوكرانية التقدم باتجاه خيرسون، وأكدت مقتل 120 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجوم.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لها تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة.

واشارت الى انه "في مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية بضربات عالية الدقة، مراكز الانتشار المؤقتة لكتيبة /كراكن/ للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، واللواء 92 الميكانيكي واللواء 81 المحمول، وتم القضاء على أكثر من 50 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية".

واضافت انه تم توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية التابعة للواء المشاة الميكانيكي 58 و93 بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أسفرت هذه الضربات عن مقتل أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 دبابات و23 عربة قتال مصفحة.

ودمرت القوات الروسية 4 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخائر في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض وتدمير 25 قذيفة من أنظمة "هيمارس" و"أولخا" في مقاطعة خيرسون ونوفويا كاخوفكا، وفقا لما ذكرته الدفاع الروسية.

(المصدر: RT )