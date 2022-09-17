برشلونة يبحث عن مواصلة الضغط على ريال مدريد

وطن: بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا يبحث برشلونة عن استعادة عافيته بمواصلة تميزه المحلي عندما يواجه ضيفه إلتشي ضمن الدوري الإسباني.

وتمكّن برشلونة من تحقيق أربعة انتصارات متتالية في الليغا مسجّلاً عدداً هاما من الأهداف بفضل الوافد الجديد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

ويسعى البلاوغرانا إلى مواصلة الضّغط على المتصدر ريال مدريد باقتلاع النقاط الثلاث.

وتبدو المواجهة في متناول الفريق الكتالونيّ حيث انقاد التشي لأربع هزائم واكتفى بتعادل واحد منذ بداية الموسم.

المصدر: beinsports