بعد قصف الاحتلال محيطه.. مطار دمشق يعمل كالمعتاد

وطن: أعلنت وزارة النقل السورية، السبت، أن مطار دمشق الدولي يعمل كالمعتاد، وذلك بعد ساعات من شن الاحتلال الاسرائيلي ضربات صاروخية في محيط المطار أدت إلى استشهاد 5 جنود سوريين.

وقالت وزارة النقل السورية إن حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي مستمرة وفق البرامج الموضوعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مدير المؤسسة العامة للطيران، باسم منصور، أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.

واضاف: "المطار مستمر بالعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة".

وكان جيش الاحتلال قصف محيط العاصمة السورية ومطار دمشق الليلة الماضية ما اسفر عن استشهاد خمسة جنود سوريين.