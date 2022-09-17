إسبانيا تواجه الأردن وديًا في اختبارها الأخير قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™

وطن: تختتم إسبانيا تحضيراتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية مع الأردن في 17 تشرين الثاني وفق ما أعلن عنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة.

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010 "سيلتقي الأردن في 17 تشرين الثاني في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقاً، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر".

وبعد هذا اللقاء الودي، تنتقل إسبانيا إلى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 تشرين الثاني ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ألمانيا واليابان.

ويتحضر فريق المدرب لويس إنريكي لخوض اختبارين صعبين في آخر جولتين من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا (في سرقسطة) والبرتغال (في براغا) في 24 و27 الحالي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، وبفارق نقطة أمام البرتغال وأربع أمام جمهورية التشيك، فيما تقبع سويسرا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.

المصدر: beinsports