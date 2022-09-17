استشهاد خمسة جنود سوريين في قصف اسرائيلي استهدف محيط دمشق والمطار

وطن: قالت وسائل إعلام سورية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن خمسة جنود سوريين استشهدوا في عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

وأكد الجيش السوري في بيان أن القصف الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي، وبعض النقاط جنوب العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية:"نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".