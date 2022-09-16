نقابة العاملين في بيرزيت تتهم الجامعة بالمماطلة في تنفيذ اتفاق سابق بينهما

وطن: أكدت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، أن إدارة الجامعة تواصل سياسة المماطلة في تلبية مطالب العاملين التي تم الاتفاق عليها سابقا، مشددة على أن الإدارة ترفض مبدأ الشفافية والتشاركية في إدارة أموال ومستحقات العاملين.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه إن الإدارة ترفض الاستجابة لمطلب تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ 15% على الراتب الأساسي وتصر على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة.

وأشارت الى أن الادارة تواصل المماطلة في تطبيق توافقات سابقة تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، إضافة لرفضها تحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ عليه وتطويره واستدامته كتأمين صحي تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين صحي في الجامعة".

واتهمت النقابة إدارة الجامعة بالمس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل، علاوة على تلكؤها في التعاطي مع المطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن النقابة:

تحية وطنية نقابية وبعد،

يخوض العاملون في جامعة بيرزيت نضالا نقابيا صونا لحقوقهم ولتحقيق جملة من المطالب التي تصب في مصلحة الجامعة وتطورها على المستويين الحقوقي والأكاديمي. فبعد انخراط نقابة العاملين في حوارات طويلة مع إدارة الجامعة منذ بداية العام الأكاديمي تستمر إدارة الجامعة برفض الاستجابة لمطلب تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة ال 15% على الراتب الأساسي وتصر على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة. وتستمر الإدارة بالمماطلة في تطبيق توافقات سابقة تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، إضافة لرفضها تحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ عليه وتطويره واستدامته كتأمين صحي تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين صحي في الجامعة. وتستمر الإدارة في المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل. كما وتتلكأ الإدارة في التعاطي مع المطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين. هذا وترفض الإدارة تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز، والالتزام بحقوق العاملين، والاستمرار في سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.

وفي ظل عدم الاستجابة للمطالب، تكتفي إدارة الجامعة بالحديث عن التوجه الإيجابي والدعوة للحوار على ذات القضايا التي تم الحوار حولها على مدى العام الأكاديمي دون الالتزام بالاستجابة للمطالب. ورغم أن المطالب النقابية تشمل حقوق للعاملين وهي قابلة للتطبيق، بعكس ما تدعيه إدارة الجامعة بحجج مالية وقانونية، فإن الإدارة مشغولة بوقف الإجراءات النقابية وضرب العمل النقابي وأدواته المشروعة في تجاهل لحقيقة كون العمل النقابي القوي يشكل مدماكا أساسيا في رفعة المؤسسة وتميزها.

ونؤكد أن العاملين في الجامعة وممثلهم النقابي حريصون على مصالح الطلبة وعلى المسيرة التعليمية، وبأن الإجراءات النقابية الحالية، رغم صعوبتها وآثارها، نابعة عن خيار الضرورة الساعي للحفاظ على المؤسسة كمؤسسة أكاديمية ومجتمعية منصفة تشكل نموذجا مصغرا للمجتمع العادل والحر الذي نناضل لأجله. ونحن على ثقة أن مجتمع الجامعة قادر على حل نزاعاته داخليا، وندعو إدارة الجامعة تغليب مصلحة الجامعة والالتزام بتطبيق المطالب والانخراط في حوار بسقف زمني محدد لنقاش آليات التطبيق.

دمتم ودام النضال النقابي حامي الحقوق

الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت