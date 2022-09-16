الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الخليل

وطن: كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار في الخليل أمس والتي أدت لإصابة مستوطن.

وبحسب القناة، فان منفذ العملية تمركز على بعد مئات الأمتار وقام بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة مستوطن 18 عامًا بجروح، ومن ثم أطلق النار تجاه سيارة مستوطنين كانت تمر في المنطقة .

وأوضحت القناة أن عمليات البحث عن المنفذ مستمرة.‏

وساد التخبط يوم امس جيش الاحتلال بشأن عملية إطلاق النار في إحدى المستوطنات القريبة من مسافر يطا، فبعد ان زعمت ان احد الفلسطينيين تمكن من اقتحام المستوطنة وانه جرى الاشتباك معه، وجرى تحييد (استشهاد) المنفذ، عاد وتراجع عن تلك الرواية برمتها.