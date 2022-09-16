فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول حول “الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي "نمو واستدامة"‎‎

وطن: شاركت فلسطين ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور م. علا الأسدي و الاء غانم في أعمال المؤتمر الدولي الأول حول "الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي … نمو واستدامة" والذي يعقده المجلس العربي للإبداع والابتكار أحد المجالس المتخصصة بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ”تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) بجامعة الدول العربية ورعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المصرية.

وتأتي مشاركة الوفد الفلسطيني للتأكيد على أهمية المشاركات الدولية وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة لبناء قاعدة معلوماتية تدعم توجه الحكومة الفلسطينية في سياسة التحول الرقمي.

يشار أن المؤتمر بحث في اهمية التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، و حجم التحديات التي تواجه الجامعات العربية وكيفية تبني التكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية وتغيير المناهج باستمرار، إضافة لمناقشة بناء أقسام علمية جديدة ومتخصصة تشتمل على المجالات العلمية الناشئة متعددة الاختصاصات ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانونية، لزيادة الكفاءات والخبرات العلمية في القطاعات الناشئة التي يمكنها أن تساعد على تعزيز كل أشكال التكنولوجيا الجديدة وتلبية متطلبات سوق العمل.

علما بأنه هذا المؤتمر والمعرض يضم عددا من الشخصيات الهامة والرسمية بالمنطقة والكثير من المبدعين والمخترعين العرب وذلك على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من12 – 14 سبتمبر 2022.