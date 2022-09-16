صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. قانون ضريبة القيمة المضافة اصرار ام حوار منتج وما جدوى صدوره في ظل ارتقاء الشهداء

كنت قد نشرت عدد من الملاحظات الجوهرية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة واستجاب رئيس الوزراء مشكورا لوقف تنسيب القرار بقانون للرئيس لمزيد من التباحث مع الجهات ذات الصلة، وبعد الاطلاع على مشروع القانون المعدل فانني اسجل عدد من الملاحظات والتي تندرج على النحو التالي:

1. ورد في مادة التعاريف، تعريف لمدير عام الايرادات، "هو الموظف المعين او المكلف من قبل الوزير بادارة قطاع الايرادات" سكت النص عن تكملة مفهوم الايرادات، فمن المعروف ان ضريبة القيمة المضافة هي من الضرائب غير المباشرة، وهي احد ابواب الايرادات وليست كل الايرادات، فهنا وقع المشرع بسقطة تشريعية عندما توسع في التعريف بحيث يشمل كافة الايرادات من ضريبة دخل وضريبة املاك وضريبة المهن والحرف والرسوم والضرائب على كافة اشكالها، فالتعريف لا يتصل لا جوهريا ولا عمليا بموضوع مشروع القانون، فان كان الهدف من استحداث هذا المنصب هو كذلك ووفقا للتعريف فالاصل ان يستحدث المسمى في الهيكل التنظيمي، وان يصدر في اطار قانون اخر وليس هنا، لان هذا الدور ينهي دور المحاسب العام (هذا ان كان هناك محاسب عام) ويسحب صلاحيات وكيل الوزارة. وعليه ان هذا التعريف معيب من ناحية وقوعه في قانون لا يتصل بالموضوع ويعيد تشكيل صلاحيات ومرجعيات الوزارة الهيكلية والمرجعيات القانونية .كما انه سينشا مركز قانوني مستقر لا يمكن التعديل عليه او الغاءه لاحقا كما انه سيكون محلا للخصومة القانونية من حيث الطعن في قراراته امام المحاكم الادارية، والاهم ان هذا الموقع ونظرا لخطورته فانه يعتبر من الفئات العليا وبالتالي لا يجوز تعيينه من قبل الوزير فلا بد ان يتم تعيينه من خلال مجلس الوزير وبمصادقة الرئيس، لذا وجب التعديل على التعريف واعادة النظر فيه.

2. ورد تعريف الخدمة في مادة التعاريف على انها " أي عمل يتم تنفيذه لقاء اجر باستثناء الاجير" هذا النص معيب لان موضوع ايداع الاموال في البنوك قد يدخل في هذا التعريف، فحفاظا على الاستقرار المصرفي فيجب ان ياتي ذكر وبنص واضح استثناء الايداعات النقدية من التعريف كي لا يتغيير المدراء وياتي احدهم ليدرج المفهوم بالمعنى الواسع له فتصبح الايداعات جزء من التعريف.

3. ورد في مادة التعاريف الاجر على انه " أي دخل متأتي من العمل حسب مدلوله في قانون ضريبة الدخل المعمول به بما في ذلك المنافع والميزات التي يخصصها صاحب العمل لمن كان يعمل لديه.

هذا التعريف مجحف للعامل ولرب العمل حيث سيعمل رب العمل على تقليص الامتيازات للعامل كي لا يدفع ضريبة قيمة مضافة على هذه المنافع والميزات.

4. ورد في مادة التعاريف تعريف المستخدم على انه " المستخدَم (بفتح الدال): هو كل من يعمل لدى رب العمل بما يشمل الشركاء العاملين او افراد عائلاتهم او المتدربين" وهذا التعريف يخالف ما ورد في قانون العمل فقانون العمل استثنى حسب المادة (3) منه أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الاولى، كما ان قانون العمل لم ينظم موضوع المتدربين، وبالتالي فان هذا التعريف استحدث أمور غير قائمة وكذلك خالف تشريعات قائمة لذا وجب إعادة النظر في هذا التعريف. كما انه سيحد من قيام عدد من المؤسسات باستقبال متدربين لديهم خوفا من التبعات الضريبية.

5. ورد في مادة التعاريف مفهوم المقبوضات على أنها " المبالغ النقدية أو الشيكات أو الحوالات المالية التي قام المكلف باستلامها بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نشاط أعماله" يجب توضيح المفهوم واستثناء مبالغ تقبض من عدد من أصحاب المهن الحرة على سبيل الأمانة أو لغايات دفعها لسداد دين عن موكل، لذا فانه من الحري بالمشرع ان يعدل هذه الصيغة.

6. ورد في مادة التعاريف حول المؤسسات المالية في الفقرة (3) منها " أي جهة أو شركة أو مؤسسة تمارس أعمال مشابهة لما ورد في الفقرتين (أ،ب)، طالما ان الاعمال محددة في القوانين ذات الصلة فلماذا يرد نص اشكالي قد يتيح المجال امام ادخال عدد من الجهات تحت بند مؤسسات مالية مما سيؤدي الى اجبارها وحسب ما ورد في نص مشروع القانون هذا على دفع هذه المؤسسات ضريبة قيمة مضافة على الاجور كما ورد في المادة (3/1) من مشروع هذا القانون. لذا وجب حذف اعمال مشابهة من مشروع القانون لئلا يتم التعسف في استخدام وتفسير اعمال مشابهة.

7. حافظ مشروع القانون على المادة (2) منه والتي تخالف نص المادة (88) من القانون الاساسي الفلسطيني والتي نصت على ان لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، حيث منحت المادة(2) مجلس الوزراء التعديل على النسبة كما منحت الفقرة الثالثة من ذات المادة وزير المالية الحق في الاتفاق على مبلغ مقطوع للضريبة وهذا مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني. كما ان ترك السلطة التقديرية لوزير المالية الاتفاق على نسب مقطوعة لقطاعات معينة يفتح الباب امام سوء استخدام هذا النص من الوزير نفسه لخدمة قطاعات معينة، وقد يستعمل هذا النص من بعض المتنفذين للضغط على وزير المالية وعدد من العاملين في وزارة المالية، لذا فان هذا النص معيب وبه انحراف في استعمال السلطة ووصفة للفساد وسوء الاستخدام للصلاحيات لذا وجب شطبه.

8. المادة (2) كذلك جعلت من اصحاب المهن الحرة هدف وكأن القانون صمم لاستهداف المحامين والاطباء والمهندسين ومن في حكمهم بحيث فرض عليهم نسبة لا يمكن للوزير التعديل عليها او الاتفاق على مبلغ مقطوع اسوة بباقي القطاعات، وهذا النص يعكس قصورا في فهم طبيعة الخدمات المقدمة من المهندسين والمحامين والاطباء ومن يقع عملهم في هذا المضمار فمثلا في الاردن الشقيق تفرض ضريبة المبيعات على المحامين الذين يقدمون الاستشارات للشركات والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ولا تفرض الضريبة على القضايا المنظورة في المحاكم، لاسباب عديدة تتعلق بخصوصية الموكل وسرية التوكيل والاهم ان المبلغ محل الدعوى في كثير من المطالبات لا تتجاوز الالاف، كما ان مدة النظر في الدعاوي لا تقل عن 3 سنوات فتصبح المطالبة من المحامين لدفع ضريبة قيمة مضافة على القضايا امرا مجحفا بحق المواطن الذي يمضي سنوات للحصول على حقه فيكون قد دفع الرسوم وخسر من قيمة ماله ووقته فكيف سيدفع المواطن ايضا 16% ضريبة من قيمة المبلغ الذي حصله، فهل هذا به منطق عملي؟ّ!! لذا فان هذا النص يجب ان يتم اعادة النظر به.



9. المادة (4) من مشروع القانون المعدل! تخالف ما ورد في قانون الجمعيات من ان انشطة الجمعيات معفية من الضرائب سيما ما ورد في المادة (14) من قانون الجمعيات والتي اعفت الجمعيات من الضرائب كما اعفت انشطتها الاقتصادية من الضرائب ايضا حيث اتاحت المادة (15) من القانون القيام بانشطة ربحية.فهل تعتبر انشطة جمعية الاغاثة الطبية في مجال الخدمات الطبية تضر بالقطاع الخاص! من عدل الفقرة (2) من المادة (4) وقع اما سهوا او جهلا في استخدام تعبير "يضر" فمن سيقدر مفهوم الضرر، هل سيخضع لتقدير الوزير ام مفوض عام الايرادات، يجب اعادة صياغة التعابير لتكون واضحة ومحددة . كما نوصي باهمية اضافة كلمة مشاريعها للنص الوارد في المادة (4) حول المؤسسات غير الهادفة للربح.

10. الفقرة(2) من المادة (10) من مشروع القانون المعدل ملتبسا وغير واضح، فهل سيحتاج الى الحصول على موافقة من الضريبة لاعتبارها تبرع وما هي المعايير التي سيتم الاستناد عليها، يجب ان يكون النص واضحا. والذي زاد في الالتباس هو ما ورد في المادة (35) من مشروع القانون.

11. المادة (35) من مشروع القانون تنص على " على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون" هذا النص اشكالي من حيث انه يثير مسألة دستورية تتعلق بتنازع القوانين، كما ان هذا النص الغى كافة الاعفاءات والامتيازات الواردة في القوانين الاخرى، وهذا ايضا به مخالفة لما استقر عليه الفقه والقانون من ان "القانون الخاص يجُب العام" أي يتفوق عليه وواجب التطبيق، وبما ان قانون الضريبة هو قانون عام اذا لا يجوز له ان يحكم قانون خاص مثل قانون المعاقين مثلا الذي منح اعفاءات ضريبية للاشخاص ذوي الاعاقة في السيارات والمعدات الطبية، فكيف لقانون عام ان يهدم قانون خاص ، نص على سبيل الحصر عدد من الامتيازات للاشخاص ذوي الاعاقة وما ينطبق على قانون المعاقين ينطبق على قانون الجمعيات الخيرية وقانون التعاون وكذلك عدد من المؤسسات العامة وشبه العامة كمؤسسة رعاية الايتام وصندوق النفقه وغيرها، هذا النص خطير وبه اجحاف وهدما للقواعد الدستورية وما استقر عليه الفقه والقضاء وينشا مدرسة جديدة في التعامل مع الامتيازات التي منحتها قوانين اخرى لفئات بعينها لاعتبارات انسانية او حقوقية اوترتيبات قانونية كما ان هذا النص يتعارض مع التزامات دولة فلسطين بخصوص عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

12. المادة (12) من مشروع القانون اغفلت تعويض مكافاة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والتوفيرات الناتجة عن انتهاء علاقة العمل ما بين رب العمل والعامل، لذا وجب اضافة هذه الفئات وغيرها للاعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لان نص المادة (35) قد يوحي بان مكافة نهاية الخدمة او ما يزيد عن شهر عن كل سنة قد يخضع لضريبة القيمة المضافة حيث ان عدد من الشركات تمنح في العادة العاملين رزمة حوافز لانهاء العلاقة العقدية، وبالتالي قد يجتهد احدهم ليقول ان هذه التعويضات لا يشملها الاعفاء الوارد في المادة (12) من مشروع القانون. كذلك بالنسبة للجوائز البنكية وغيرها هل ستخضع لضريبة القيمة المضافة ام سيبقى الحال يتعلق بخصم ضريبة الدخل عليها!!!

13. المادة (7/3) بخصوص الثمن والتي تنص على " يعتبر ثمن الصفقة بالنسبة للخدمات الثمن المتفق عليه ما بين متلقي الخدمة ومقدمها او المتوجب على متلقي الخدمة دفعها لقاء الحصول على الخدمة، فكيف سيتم تقديرها ومن سيقوم بذلك، هذا النص يحتاج الى ضبط ووضوح لانه قد يستخدم جزافا حيث ان الخدمات تختلف من مهندس لاخر ومن محامي لاخر من حيث الاجر والبدل، بدل المثل، حتى قانون العمل عندما تحدث عن اجر المثل فانه لم يعامله معاملة الاجر. وهذا الالتباس يظهر مرة اخرى في المادة(9) فقرة 2 من مشروع القانون لذا وجب عدم ترك الامور للسلطة التقديرية.

14. ورد في نص المادة (28) فقرة 2 منه ان على " تستحق الضريبة عن صفقة خدمات يتأثر سعرها بالعلاقات الخاصة بين أطرافها عند انتهاء تقديم " هذا نص استفزازي وبه مبالغة، حيث ان هذا النص يعني ان الزوج المحامي عندما يقدم خدمة لزوجته في المحكمة يجب اخراج فاتورة ضريبة او عندما يقدم المهندس خدمة هندسية لاخيه او لابيه او امه او الطبيب عندما يقوم باجراء عملية جراحية لقريب له فيجب ان يتم دفع بدل هذه الخدمة، هذا نص يجب شطبه وليس تعديله.

15. المادة (91) من مشروع القانون نص على الغرامة بموجب قرار اداري والاصل ان الغرامة عقوبة، فهذا النص يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني بان لا عقوبة الا بنص قانوني وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته حيث نص المادة (15) من القانون الاساسي على " العقوبة شخصية ..... ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون. كما نستذكر ما كتبناه في مقالنا السابق حول المادة (61) فقرة 6 من مشروع القانون بخصوص الجمعيات.

16. المادة (95) من مشروع القانون حولت مفوض عام الايرادات الى قاضي من حيث صلاحيته بالحجز التحفظي وهذا ينافي طبيعة عمل السلطات والفصل بينها، فلا يعقل ان يكون الخصم والقاضي هو ذاته، كما ان مشروع القانون اغفل عن ذكر اجراءات الرجوع او الطعن عن الحجز التحفظي الذي رسمه القانون عند اصدار قرار من القاضي المختص بايقاع الحجز التحفظي، هذا النص يخل بالحقوق الدستورية ويمنح حقوق قضائية لموظف عام لذا وجب شطبه.

هناك جملة اخرى من الملاحظات التفصيلية والمهمة لم يتسع المقال لها، وفي الختام وجب التنويه ان شكل مشروع القانون المعدل افضل بكثير عن سابقه، ومع ذلك وجب مراجعته مع قطاع الخدمات لان وزارة المالية جلست مع القطاع الخاص ومع عدد محدود من مؤسسات المجتمع المدني وحان الوقت للجلوس مع النقابات المهنية والاتحادات النقابية حتى يتم اخذ كافة اصحاب المصالح بعين الاعتبار ويخرج قانون قابل للتطبيق ويعكس مصالح فئات المجتمع كافة لا ان يخدم فئة على حساب اخرى. كما ان الاصرار على اصدارة بهذا الشكل سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وزيادة التهرب الضريبي وسيدخلنا في ازمات جديدة نحن في غنى عنها خاصة بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها شعبنا حيث يستهدف وجود السلطة فقد يكون صدوره بهذا الشكل مصدر تحريض وسيكون التحريض محق خاصة في ظل ارتقاء الشهداء في الاراضي المحتلة ، فلا يعقل ان تكتب القوانين في رام الله بينما يرتقي الشهداء في جنين ونابلس وقراها ومخيماتها وتهدم البيوت وتلاحق الناس بارزاقهم، فرفقا ولطفا بالناس ولا تكونوا معزولين لهذه الدرجة عن مجتمعكم ومعاناة ابناء شعبكم، فهل من مجيب او مستجيب لهذه الصرخة وهذا الرجاء الوطني!!!!!