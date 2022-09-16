برشلونة يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام إلتشي

وطن: بعد أن ذاق مرارة الهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، يسعى برشلونة لمداواة جراحه عندما يستضيف السبت على ملعبه فريق إلتشي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فريق تشافي هرنانديز 15 هدفاً في آخر أربع مباريات بالدوري بعد إخفاقه في التسجيل في الجولة الافتتاحية ضد رايو فايكانو. وغاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن التهديف في أمام بايرن ميونخ.

ويسعى المهاجم البولندي متصدر قائمة هدافي الليغا برصيد ستة أهداف، إلى تعويض ذلك قبل فترة التوقف الدولي بعد إخفاقه في التسجيل ضد فريقه السابق.

كانت المشاعر التي غادر بها برشلونة ميونخ متناقضة، قدم البلوغرانا شوطاً أولاً ممتازاً ونهاية رائعة للمباراة ضد الفريق البافاري، الذي مثل له عقدة خلال السنوات الأخيرة في دوري الأبطال.

غير أن برشلونة سيكون لديه الوقت الكافي لمعالجة هذه الانتكاسة الأوروبية والفرصة لاستكمال البداية الرائعة للموسم بالدوري الإسباني، أمام منافس في المتناول إلتشي صاحب المركز قبل الأخير، قبل توقف المسابقة لمدة 15 يوماً بسبب التزامات المنتخبات.

وفي هذه المباراة سيفتقد تشافي لسيرجي روبرتو للإصابة. وتضم القائمة 24 لاعباً بينهم لاعب الرديف بابلو توري.

من جهته، يمر إلتشي بأحد أسوأ فتراته منذ عقود حيث لم يحقق الفوز في الجولات الخمس الماضية (أربع هزائم وتعادل).

كما مني فريق المدرب فرانسيسكو رودريغيز بهزيمتين ثقيلتين متتاليتين ضد فياريال (4-0) وأثلتيك (1-4) فضلاً عن الأداء السيء.

ويغيب عن إلتشي لاعب الوسط عمر ماسكاريل للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح بول ليرولا بعد تعرضه لكدمة في التدريبات.