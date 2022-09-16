دعما للأسرى ومناهضة للاستيطان .. مواجهات مع الاحتلال في الضفة خلال فعاليات شعبية

وطن: اندلعت اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية بيتا قرب جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء عشرات المواطنين صلاة الجمعة في محيط الجبل.

وانطلقت مسيرة رافضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطاني على جبل صبيح، استهدفها جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، قمعت قوات الاحتلال الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمسيرة التي تخرج منذ قرابة عامين.

وذكرت جمعية الإغاثة الطبية أن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن، بينها إصابة بقنبلة صوتية في الرأس.

وفي قلقيلية، خرجت مسيرة بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان حاصروا جنود الاحتلال داخل منزل قيد الإنشاء، وأطلقوا صوبهم الحجارة، ما حذا بهم الفرار من حجارة الشبان وسط إطلاق الرصاص المطاطي.

وأوضحت أن 9 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم، عولجت أغلبها ميدانيا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين أهالي بلدة بيت أمر وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في جنازة على مدخل البلدة.

كما واندلعت مواجهات في بلدة بدو شمال غرب القدس واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.