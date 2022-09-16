اسماء سلامة تكتب لوطن.. سوق العمل.. مواصفات وتنوّع

"اليوم الدراسي المميز، حاجة السوق الفلسطينية والعالمية من التخصصات الجامعية والمهارات المهنية" لقاء عقد في بلدية البيرة يوم الاثنين الماضي، وكما يتضح من العنوان، فقد كان الحديث عن إعداد الموارد التي يحتاجها السوق الفلسطيني والعالمي.

حضر اللقاء ممثلون عن وزارة التربية والتعليم"التعليم المهني" لتسليط الضوء على الفرع المهني والخطة التي تتبعها الوزراة بهذا الخصوص، في محاولة للفت الانتباه لأهمية المهن التي بات العثور على محترفين في بعضها أمرا صعبا، الصناع والعمال المهرة في تناقص دائم، والسوق بحاجة لهم باستمرار.

وفي مشاركة من ممثل عن إحدى الجامعات الفلسطينية، تم الحديث عن التركيز على الفئات المهمشة في المجتمع، وإعطائهم الفرصة في التعليم، والحديث هنا عن أصحاب الهمم (الاحتياجات الخاصة) والإناث، كما تم التعريج عن خطط الجامعة في تزويد الطلبة بالدورات التدريبية في المهارات اللازمة لهم في سوق العمل، مواكبة في ذلك التطور الذي شهده السوق في مستوى الموارد المطلوبة.

كما تم الحديث عن تجارب ملهمة عديدة في عدة مجالات، سواء في الصحافة المتخصصة ورقمنتها، أو في مجال البرمجة، أو نماذج نجاح خاصة تجاوز أصحابها الصعوبات، ونجحوا في التحديات التي واجههتم، ليصنعوا لنفسهم نجاحات.

لم تتجاوز المدة الممنوحة لكل مشاركة الخمس دقائق، فكان الحديث في عجالة وبشكل مقتضب جدا، تلا عرض المشاركات فتح باب المداخلات من الحضور، الذي كنت أحدهم، وكانت المداخلات مجتمعة لمدة عشر دقائق فقط.

بقدر إعجابي بالموضوع الذي تم اختياره ليكون مدار الحديث في هذا اليوم المميز، والذي استهدف بالدرجة الأولى طلاب المدارس، لوضعهم على بداية الطريق لاستكشاف ما ينتظرهم في المستقبل، وتوجيههم لضرورة السير وراء شغفهم، إلا أن ضيق الوقت أصابني بالإحباط والضيق، كيف نتناول مستقبل جيل وربما أجيال قادمة في يوم واحد فقط" وأقصد هنا جزءا من النهار"، عدة ساعات يناقش الحضور من خلالها خططا تعليمية ودراسية، بضع ساعات لرصد مواصفات الموارد البشرية التي يحتاجها السوق الفلسطيني والعالمي.

فهل يعقل أن تكفي الساعات القليلة لتغطية كل التداخلات المهمة في هذا الموضوع؟ وهل تصل الرسالة لهذه الفئة الكبيرة من خلال هذا الحضور المتواضع منهم؟

إن اردنا الحديث عن ما يحتاجه سوق العمل المحلي من حيث التخصصات والكفاءات فالقائمة تطول، على الرغم من آلاف الخريجين الذين يبحثون عن عمل، وارتفاع معدلات البطالة، فكيف لا تسد كل هذه الأعداد احتياجات سوق العمل؟

الجواب قد يكون بمنتهى البساطة أن ما هو متوفر لدينا من موارد لا يلائم المواصفات المطلوبة، وربما كان هناك سبب آخر لا يتعلق بالنقص الفعلي، وإنما الكفاءة، بمعنى أن هناك من يشغل وظيفة لا يقوم بها على أكمل وجه لأنه فاقد للمؤهلات اللازمة، وهذا ما يعود لطريقة تعيينه فيها، أو إشغاله لها، وهو ما يندرج تحت بند عدم العدالة في التوظيف وتكافؤ الفرص.

وهو ما يصيب نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل بالإحباط، واليأس أحيانا من النجاح في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وتمكنهم من العيش بكرامة.

لسد حاجات السوق من الموارد البشرية علينا الموازنة بين خريجي الجامعات والمعاهد، حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا، في مختلف التخصصات، وبين الحرفيين الذين لا غنى عنهم لضمان استمرار عجلة الانتاج، وخدمة المجتمع المحلي، وهو ما يجعلنا ننظر بجدية إلى التوجه المدروس والممنهج نحو تشجيع التعليم المهني، الذي يضع بين أيدي أبنائنا حرفة تمكنهم من العمل في السوق لاحقا، ومن ثم ربما البدء بمشروعهم الخاص.

هناك توجه في وزارة التربية والتعليم نحو التعليم المهني، وفتح الشعب في بعض المدراس في مختلف المحافظات، هناك إقبال على الالتحاق بهذا الفرع ولكن النظرة ما زالت غير عادلة تجاهه، فهناك نسبة كبيرة يعتقدون أن من لا يؤهله مستواه الأكاديمي إكمال تعليمه في الفروع الأخرى (العلمي، الأدبي، التجاري والصناعي وغيرها) هو من يلتحق بالفرع المهني، كخيار أخير، وكأن المعادلة " الإخفاق الأكاديمي أم الفرع المهني؟" وهي معادلة مجحفة جدا بحق الهدف والغاية التي أسس من أجلها هذا الفرع، حيث أن الفكرة النمطية عن الحرف وترتيبها من حيث المكانة الاجتماعية عليها أن تتغير، لأن النظرة التكاملية عليها أن تسود، فحاجة المجتمع للحرف والمهن لا تقل أهمية عن حاجته للتعليم والطب والهندسة وباقي المهن الأكاديمية.

وللاهتمام بجودة الموارد التي تلتحق بسوق العمل كل عام، علينا التركيز على خطط التعليم العالي، من حيث عدد الساعات وبالتالي السنوات المطلوبة من الطالب للحصول على الشهادة الجامعية، وكذلك طبيعة المواد التي يدرسها الطالب، والتركيز على كل ما يخدم التخصص، الخطط الجامعية الآن من حيث المساقات بحاجة لإعادة نظر شاملة، هناك العديد من المواد التي يدرسها الطالب تحت بند( متطلب جامعة، أو اختياري جامعة أو تخصص) لا تمت للتخصص بأي علاقة، وحذفها من الخطة الأكاديمية لن يؤثر على التخصص على الإطلاق، نعم الطالب بحاجة لإثراء معلوماته في جوانب أخرى إلى جانب التخصص، وبحاجة للتنويع، ولكن ذلك لا يبرر أن يكون بالإمكان الاستغناء عن عام دراسي كامل من الخطة دون أي مساس بجوهر تخصص الطالب، بالإمكان تخفيض هذه الساعات إلى النصف مثلا، واستبدالها بمواد أخرى تركز على الجوانب العملية التي يحتاجها الطالب بعد تخرجه وصدمته في متطلبات سوق العمل، يمكن أن نعطيه ما يقصر فترة الخبرة التي يطلبها معظم المشغلين في سوق العمل، أو تقليص فترة العمل تحت التجربة.

سوق العمل تصيبه الصدمة في جودة بعض الخريجين وافتقارهم لأمور تعتبر من أساسيات العمل، كمهارات الكتابة، وقوة الشخصية والقدرة على الحديث أمام المجموعات، وكذلك مهارات التواصل، وهي أمور يمكن أن تعطى للطالب من خلال مساق في الجامعة لتنميتها والتركيز عليها لمدى حاجته لها لاحقا. وذات الصدمة تصيب بعض الخريجين، حين يجدون أن معظم ما تمت دراسته في الجامعة لا يمت لواقع العمل بصلة، ويكون لزاما عليهم البدء بأخذ دورات تدريبية في بعض المجالات التي تجعلهم قادرين على إيجاد فرصة عمل، فهل ينتقل الطالب من مرحلة المدرسة للجامعة، ومن الجامعة للتعليم الذاتي، قبل أن يكون لديه الكفاءة في العمل؟ لماذا لا تكون مرحلة التعليم العالي في الجامعة هي الحاضنة لتنمية مهارات الطالب اللازمة لسوق العمل؟ فتكون نهاية الجامعة هي بداية الحياة العملية مباشرة.

الحديث في الموضوع يطول، والتداخلات والعوامل كثيرة، وهي بحاجة لجهد كبير وتعاون من قبل الأهل والطلبة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية وسوق العمل، للوصول إلى مرحلة تكون فيها كافة متطلبات السوق من الأيدي العاملة في كافة التخصصات موجودة، وقادرة على الانتاج والإبداع، لا يستطيع السوق المحلي استيعاب كل الباحثين عن العمل، ولكن مجال العمل العالمي اصبح مفتوحا أمام الجميع، مع وجود الامكانية لانجاز المهام في بعض التخصصات عن بعد، فإن لم تكن قادرا على الحصول على وظيفة أو عمل يناسب طموحك، وتعيش فيه شغفك ونجاحاتك، ربما كان بإمكانك اقتناص فرصة في مكان آخر وبآلية أخرى.

الطريق للوصول إلى جوهر النجاح في العمل ليس سهلا، ويبدأ في مراحل مبكرة جدا، من الاسرة التي عليها الانتباه لميول وشغل أبنائها وتشجيعهم وتوجيههم، مرورا بسنوات التعليم المدرسي ثم الجامعي، يحصل الشخص من خلالها على قدرات ومهارات تراكمية، ليصل إلى سوق العمل مستعدا للبداية، في ظل بيئة عادلة حاضنة للكفاءات، فاسحة المجال لها للتنافس العادل الذي يكون دافعا للمزيد من العطاء والانجاز للتقدم والمتابعة. وأي خلل في هذه السلسلة المترابطة سيؤثر حتما على الرحلة ويعيقها او يحرف بوصلتها.