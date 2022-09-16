مظاهرة إسنادا لأهالي قرية النبي صموئيل المحاصرة



وطن: تظاهرة عشرات المواطنين عند حاجز الجيب، اسنادا لأهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، وذلك بموازاة مظاهرة مماثلة نظمها أهالي قرية النبي صموئيل اليوم الجمعة، رفضا للحصار الذي يفرضه الاحتلال على القرية وما وسعيه لتهجيرهم عبر سلسلة لم تتوقف من الإجراءات والاعتداءات.

ورفع المشاركون في التظاهرة الاعلام الفلسطينية ويافطات منددة باعتداءات الاحتلال وسياساته.

ويتظاهر أهالي قرية النبي صموئيل بشكل اسبوعي، للمطالبة بوقف الحصار وسياسة التضييق عليهم.

ويستهدف الاحتلال القرية التي يطلق عليها "القرية السجينة"، منذ عام 1971 حيث هدم 80% من بيوتها، وعزلها عن الضفة الغربية والقدس من خلال جدار الفصل العنصري.

وتقع القرية في المنطقة الجبلية الواقعة بين مدينتي رام الله والقدس، دون أن يكون لها أي حدود بفعل مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها بالكامل.

وأغلقت سلطات الاحتلال الطابق الثاني من المسجد ومنعت ترميم الطابق الثالث لإبقائه مهجورا، بهدف تحويله إلى مكان أثري وسياحي وحديقة توراتية للمستوطنين.