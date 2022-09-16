أربعون عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا

وطن: تصادف اليوم الجمعة، ذكرى مرور 40 على مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال وحزب الكتائب اللبناني على مدار ثلاثة ايام في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينين في لبنان عام 1982.

ورغم تضاربت الأرقام بشأن عدد ضحايا المجزرة الى ان معظم المصادر المحايدة تحدثت عما يتراوح بين 2000- 3500 شهيد وشهيدة من الرجال والأطفاء والنساء والشيوخ المدنيين، جلهم من الفلسطينيين وبعضهم لبنانيون.

وحين ارتكبت المجزرة، كان المخيم مطوَّقًا بالكامل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بقيادة ارئيل شارون، وقوات الكتائب اللبنانية التي كانت تحت إمرة إيلي حبيقة المسؤول الكتائبي المتنفذ، حيث اقتحمت القوات اللبنانية المخيم وبدأت تنفيذ المجزرة التي هزت العالم، مستخدمة الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات قتل سكان المخيم، اما جيش الاحتلال فقد تولى محاصرة المخيم لإسرائيلي وإنارته ليلاً بالقنابل المضيئة، ومنع هروب أي شخص، وعزل المخيَّمَيْن عن العالم، لتمكين القوّات اللبنانية من تنفيذ المجزرة، التي تخللتها عمليات اغتصاب.

ودخلت ثلاث فرق إلى المخيم كل واحدة منها ضمت خمسين مسلحا إلى المخيم واطبقت على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ في سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بُطونهن ونساء تم اغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقُتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، في عملية قتل تواصلت على مدار 48 ساعة وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة التي كان يطلقها جيش الاحتلال لاتمام المجزرة.

وأحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم ولم يُسمح للصحفيين ولا لوكالات الأنباء بالدخول الى المخيم إلا بعد انتهاء المجزرة، حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.