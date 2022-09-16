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الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة

16.09.2022 07:42 AM
الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عددا من المواطنين خلال عمليات دهم في انحاء الضفة تخللتها مواجهات في عدة مناطق.

وعرف من بين من طالتهم هذه الاعتقالات:


- وليد ملايشة- جبع/ جنين

-علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس- السيلة الحارثية/ جنين.

 منصور حافظ ملحم-  كفر راعي جنوب جنين.

- محسن  دويكات من بلدة  بيتا جنوب نابلس

- المواطن إبراهيم الهذالين ونجلية قاسم وعبد الرحمن  وذلك خلال اقتحامات نفذتها في عدة قرى بمسافر يطا

- خالد ضراغمة من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس

كما واعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 طالبا خلال تخييمهم  بين بلدتي عابود وبيت ريما بمحافظة رام الله

 

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