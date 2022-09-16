الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عددا من المواطنين خلال عمليات دهم في انحاء الضفة تخللتها مواجهات في عدة مناطق.

وعرف من بين من طالتهم هذه الاعتقالات:



- وليد ملايشة- جبع/ جنين

-علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس- السيلة الحارثية/ جنين.

منصور حافظ ملحم- كفر راعي جنوب جنين.

- محسن دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس

- المواطن إبراهيم الهذالين ونجلية قاسم وعبد الرحمن وذلك خلال اقتحامات نفذتها في عدة قرى بمسافر يطا

- خالد ضراغمة من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس

كما واعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 طالبا خلال تخييمهم بين بلدتي عابود وبيت ريما بمحافظة رام الله