الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة
16.09.2022 07:42 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عددا من المواطنين خلال عمليات دهم في انحاء الضفة تخللتها مواجهات في عدة مناطق.
وعرف من بين من طالتهم هذه الاعتقالات:
- وليد ملايشة- جبع/ جنين
-علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس- السيلة الحارثية/ جنين.
منصور حافظ ملحم- كفر راعي جنوب جنين.
- محسن دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس
- المواطن إبراهيم الهذالين ونجلية قاسم وعبد الرحمن وذلك خلال اقتحامات نفذتها في عدة قرى بمسافر يطا
- خالد ضراغمة من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس
كما واعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 طالبا خلال تخييمهم بين بلدتي عابود وبيت ريما بمحافظة رام الله