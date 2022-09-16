غانتس: الحل أقامة كيان فلسطيني أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة

73 في المائة من الإسرائيليين لا يريدون أن نحكم الفلسطينيين"

وطن: قال وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء القاء كلمة أمام الجلسة الختامية لمؤتمر ما يسمى معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان" في مدينة هرتسليا، رد فيها على من يطلبون القيام بعملية اجتياح للضفة الغربية، أن "73 في المائة من الإسرائيليين لا يريدون أن نحكم الفلسطينيين"، وأن "بقاء السلطة الفلسطينية حاكمة في الضفة الغربية هو الأفضل"، والبديل سيكون "أسوأ وأكثر راديكالية".

وقال: «في أحد لقاءاتي المتعددة مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن (محمود عباس)، قلت له: أنا أعرف أنك لا تريدني موجوداً هنا. وأنت تعرف أنني لا أريدك موجوداً هنا. ولكننا لا نستطيع تحقيق هذه الرغبة. فلا أنا سأختفي من هنا، ولا أنت ستختفي. كلانا مجبور على العيش والتعايش معاً. ومن واجبنا تجاه شعبينا والأجيال القادمة أن نفتّش عن حلول معقولة تمكّننا من توفير السلام.

وتابع غانتس أنه في "الوقت الحاضر يوجد توتر وعداء سافر. فالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي شهد تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية مثل جنين ونابلس، ما أثار غضب دولة الاحتلال الاسرائيلي وجعلها تنفّذ إجراءات مشددة دفاعاً عن أمنها. ولكن علينا أن نفكر في حلول، إضافةً إلى الحلول الأمنية. فاستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى نشوء دولة ثنائية القومية، ونحن لا نريد ذلك. نحن نريد "لاسرائيل" أن تكون دولة يهودية. وفي الوقت ذاته لا تستطيع دولة الاحتلال العيش مع (دولة إرهاب) في الضفة الغربية».

وعليه، يضيف غانتس، «إننا نسعى للتقدم بالتدريج إلى حل معقول ومقبول». وقال: "هذا الحل يكون بشيء قريب مما أراده إسحق رابين ومناحم بيغن (رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي). بيغن تحدث عن حكم ذاتي ورابين تحدث عن دولة ناقصة. وأنا أقول إن الحل هو في إقامة كيان فلسطيني أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة". مضيفاً أن هذا هو ما يمكن اعتباره واقعياً.