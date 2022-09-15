الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

وطن: تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021، بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وانخفاض الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنسبة 1.2% ليصل الى مستويات 1674.99 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% ليصل مستويات 1690.90 دولار.

وانخفضت خسائر الذهب لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس موسمي خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع ان تستوعب الأسواق ارتفاع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس، في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، ويتوقع المحللون أن يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن لا يدر عائدا، لذلك يتأثر سعر الذهب بأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية العمل على محاربة التضخم على نطاق واسع.

وقال المحلل المالي جيم ويكوف: "قوة مؤشر الدولار هذا الأسبوع إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعض البيانات الأمريكية عن التضخم، كلها جعلت مشتري الذهب والفضة يقفون في الغالب على الهامش".