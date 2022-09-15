ما بين ربيع عربي وصقيع ...أين أخفقت الجماهير؟

كتب: عصام غالب عواد

عندما أضرم محمد البوعزيزي النيران في نفسه في السابع عشر من كانون أول، 2010 في بلدة سيدي بوزيد بوسط تونس وبينما كان يحتضر في المستشفى، اندلعت احتجاجات شعبية في العاصمة التونسية، طغت وأجهزت في النهاية على عهد زين العابدين بن علي المخيف الذي دام 24 عاماً والذي اتهم بالفساد والحكم بالقبضة الحديدية.

في الحقيقة، لم يكن من المفترض أن يسقط بن علي ولا الرئيس المصري حسني مبارك. كما أنه لم يكن من المفترض أن يفر معمر القذافي من طرابلس. وكان من المفترض أن يتقن علي عبد الله صالح فن الرقص على أنغام السياسة اليمنية. إلا أن الأحداث المتسارعة في أواخر عامي 2010 و2011 كانت استثنائية للغاية وغير متوقعة - على الأقل بالنسبة لمعظم المحللين الغربيين - لدرجة أن الصحفيين والمحللين والمسؤولين بدأوا يشيرون إليها، جماعيا، بما أطلقوا عليه "الربيع العربي". وعلى الرغم من كون الاسم شاعريا بطريقة أو بأخرى، إلا أنه اسم يفترض ضمنيا نتيجة تكاد تكون بعيدة كل البعد عن اليقين والارتباط بالاسم في الأيام الأولى لتلك الحراكات بصرف النظر عن مدى القوة والضجيج الذي أحدثته في العواصم العربية.

بعد مرور عقد ونيف من الزمن فقد آن الأوان للمتابع أن يتساءل ما كان معنى هذه الانتفاضات؟ لقد كان هناك الكثير من المقالات في جدلية تحول ما اصطلح على تسميته الربيع العربي إلى صقيع، إلا أنه كان سابقا لأوانه معرفة ذلك في حينه. أيّاً يكن من أمر، فقد تم سحق ربيع براغ بلا رحمة، وفي المقابل فإن التشيك والسلوفاك تخلصوا من الحكم الشيوعي بعد عقدين من الزمن. وبالتالي فإن الفكرة التي تدعي أن الانتفاضات في الدول العربية قد مهدت الطريق للنجاح في المستقبل كانت أقرب ما تكون إلى موقف احتياطي لمنظري الثورات العربية. وقد يكون شتاء وربيع العامين 2010-2011 تغييرا بطيئا، إلا أنه حمل في رحمه جنينا حيا ولادته حتمية تتمثل في الإطاحة بالسلطات القائمة، مما جعل الغالبية تتوقع إفساحا للمجال لسياسة ديمقراطية. وربما لا.

لقد تغير الكثير في الدول العربية منذ ذلك الحين. فغيرت الانتفاضات الخطاب السياسي، وأظهرت أن مراكز القوة من الممكن أن تكون معرضة للخطر، وألهمت الوعد بمستقبل أفضل. وهذه عوامل أمكن للنشطاء والشباب الاستفادة منها في حالة ظهور فرصة جديدة لتحدي السلطة، ومع ذلك فإن المدافعين عن الأنظمة قد خضعوا أيضا لتغيير خاص بهم. فالنسبة لهم، فقد تغيرت شروط المعركة، وهم يرون الأحداث التي تكشفت قبل اثني عشر عاما على أنها انحراف وتشويه للنظام الطبيعي للأشياء، وبالتالي يبدون مصممين على عدم السماح للمساحات العامة والخاصة والافتراضية بأن تصبح مجالات معارضة مرة أخرى.

سيكون من الأصعب بكثير أن تكون صفحات مواقع التواصل الاجتماعي آلية للتعبئة الجماهيرية اليوم -مقارنة ببداية الانتفاضات- بالنظر إلى مقدار ما تعلمته أجهزة الأمن منذ ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن أجهزة الدولة المعنية بالأمر ليسوا أكثر علما من أولئك الذين كانوا مسؤولين عن استقرار بلدانهم في ذلك الوقت. والنتيجة هي ديناميكية غريبة يتنافس فيها النشطاء الذين يتخيلون مجتمعات عادلة ومنفتحة ضد أولئك المسؤولين عن إعادة إضفاء الطابع المؤسسي على الاستبداد في مجتمعاتهم.

كما أن الطريقة التي يفكر بها المراقبون فيما قد يأتي بعد ذلك في الدول العربية تعتمد على ما يعتقدون أنه حدث قبل اثني عشر عاما. وعلى هذا، فإن هناك اتفاقا أقل مما قد يتوقعه المرء. فهل كانت الانتفاضات ثورات؟ بطريقة مرتجلة، تبدو وكأنها ثورات. انتفض الناس وسقط القادة، ولكن الثورات أكثر تعقيدًا. فهي تتطلب الإطاحة بالنظام السياسي والنظام الاجتماعي الذي يعزز كل منهما الآخر على غرار ما حدث في إيران عام 1979، وعلى عكس ما حدث في الدول العربية عام 2010-2011.

إن تونس التي تقدمت في الحراك الشعبي أكثر من البلدان الأخرى لم تشهد ثورة حقيقية بقدر ما مرت بمرحلة انتقالية، إن لم يكن من خلال ميثاق واضح ومنضبط، ولكن من خلال سلسلة من التفاوض وإعادة التفاوض بين القادة من أجل تجنب الأزمات وتجاوزها. فكان هذا دليل على الثقافة المدنية في تون، ولكن النظام الاجتماعي القديم الذي دعم حكم بن علي لا يزال قائما، بل ومؤخرا فإنه عاد بشكل آخر إلى رأس الهرم.

وفي مصر، فإنه وفقط ما يمكن أن أسميه "الرومانسية" التي أحاطت بانتفاضة 25 يناير وسقوط مبارك المهين بعد 18 يوما جعلت ما حدث "ثورة" بدلا مما حدث بالفعل.

وقد تكون اقتربت ليبيا بالفعل من الثورة. إلا أنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها بعض النخب السياسية لتشكيل طريق سلمي وديمقراطي للمضي قدما، فإن النظام الاجتماعي لم يتفكك ولا زال يمارس ضغوطا مجزأة على البلاد. ولجأ الناس إلى القبيلة والمنطقة من أجل العون والدعم في أعقاب الفوضى التي أعقبت انتفاضة 15 فبراير. ولم يكن ذلك مفاجئا نظرا لأهمية كليهما في عهد القذافي، ولكن سرعان ما سيطرت المصالح السياسية الضيقة على ليبيا وتصدعت الدولة مرة أخرى، مما أدى إلى ولادة أعداد مذهلة من الميليشيات وجماعات متطرفة وحرب أهلية أصبحت صراعا إقليميا بالوكالة.

من جانب آخر، فسوريا لم تصل إلى هذا الحد قط حتى رد النظام على المتظاهرين السلميين بالرصاص والتعذيب. بعد هذه السنوات، تمزقت سوريا في صراع قاسٍ ومدمّر لدرجة أن تكرار أعداد القتلى والنازحين يكاد يكون بلا جدوى، وذلك فقط لأنهم كأرقام، على ما يبدو، لا تعني شيئا.

فكيف يكون أي من هذا "ربيعا"، وماذا يمكن أن ينقل أي شخص عن المستقبل؟ إن الافتراض الجوهري للربيع العربي هو الافتراض القائل بأن الدعوات المدوية من أجل "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" ستتبع هذه الأشياء الجيدة بالضرورة بمجرد إجبار القادة على ترك قصورهم. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الوراء على مدى السنين الماضية، سنجد من الصعب فهم لماذا قد يغامر أي شخص بالقول إن الانتفاضات أنتجت أكثر بكثير من الحزن. إلا أنني لا بد وأن أشير هنا أن هذا لا يعني أن الانتفاضات كانت خطأ - كما لو أن مثل هذه الأحداث غير المتوقعة يمكن تصنيفها على هذا النحو. انتفض التونسيون والمصريون والليبيون والسوريون واليمنيون والبحرينيون وغيرهم استجابة لظروفهم المريرة للمطالبة بمستقبل أفضل وتم سحقهم.

هل هذا يجعل مجتمعات الربيع استثنائية؟ أجيب بِلا، فإن الثورات نادرة، والانتقال إلى الديمقراطية قد يفشل أكثر مما قد ينجح. وإذا نجحت الجماهير بطريقة في ملء الأماكن العامة في المدن العربية بمطالب بإنهاء أنظمتهم، فليس هناك ما يضمن أن النتيجة ستكون مختلفة. وعلينا فقط أن نأمل.