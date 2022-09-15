"التربية": إتمام كافة إجراءات التعاقد مع 500 معلم للتدريس في دولة الكويت

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم أن وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية أنهى زيارته لفلسطين، بعد إتمام كافة إجراءات التعاقد مع معلمين للتدريس في دولة الكويت؛ حيث بلغ عددهم 500 من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأكدت "التربية"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الزيارة حققت الأهداف المرجوة، مشيدة بما شهدته من روح التفاني والعمل الجاد والمهنية العالية في اختيار المعلمين وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة، معتبرة أن ما تحقق نتاج عمل طواقمها التي تابعت الزيارة وإتمام إجراءات التعاقد وفق ما هو مخطط له.

وتابعت الوزارة تفاصيل الإعلان عن الوظائف التعليمية للتعاقد مع المعلمين، ومجريات الزيارة حتى قبل وصول الوفد إلى فلسطين وصولا لاستقباله بشكل رسمي في مدينة أريحا؛ حيث كان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومديرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.

وأضافت: تولى فريق مختص من وحدة العلاقات الدولية والعامة والإدارة العامة للشؤون الإدارية في الوزارة الترتيبات الخاصة بالمقابلات والقضايا اللوجستية المتعلقة بالتنقل والإقامة؛ وقامت الوزارة بتوفير متطلبات إنجاح كافة مراحل العمل في محافظات الوطن؛ حيث تم تجهيز أربعة مراكز لعقد الامتحان وإجراء المقابلات في مدن رام الله ونابلس والخليل وغزة.

وثمنت الوزارة جهود الوفد الكويتي التي بذلها خلال فترة تواجده في فلسطين؛ والتي عكست عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين.

بدوره، أعرب الوفد الضيف خلال لقاء اختتام الزيارة وتقييم مخرجاتها بحضور وكيل الوزارة نافع عساف، عن جزيل شكره لوزارة التربية وكوادرها على حفاوة الاستقبال، وتوفير وتأمين كافة التسهيلات؛ لاختيار المعلمين، مبديا اعتزازه الكبير بمسيرة معلمي فلسطين وتفانيهم وتميزهم في حقل التدريس في الوطن وخارجه.