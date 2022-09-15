الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم 3 أطفال من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال هم: يوسف عزمي غطاشة، وأيمن غطاشة وتوفيق رامي واوي، قرب منطقة عين الدلبة على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتادت الأطفال الثلاثة إلى البرج الجاثم على مدخل المخيم.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بالقرب من حاجز "ميتار" في بلدة الظاهرية جنوباً.



وداهمت قوات الاحتلال منطقة واد عزيز في بلدة إذنا غربي المحافظة.