مشاركة ناجحة "للاتحاد العام للصناعات" في أعمال مؤتمر "دور الرقمنة في تطوير الأعمال" بمالطا

وطن: شارك الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بمؤتمر دور الرقمنه في تطوير الأعمال لمنطقة حوض المتوسط الذي أنهى أعماله اليوم وانطلق في 13 من الشهر الجاري والذي نظمه اتحاد منظمات أصحاب الأعمال في حوض المتوسط BUSINESSMED التي تضم حوالي 20 مؤسسة أصحاب أعمال من مختلف الدول بما فيها فلسطين.

وحضر المؤتمر من رئيس الاتحاد العام للصناعات نور جرادات والأمين العام عوده شحادة حيث تم الاحتفال في المؤتمر بالذكرى العشرين لتأسيس وانطلاق الـ BUSINESSMED.

وعن أهمية مشاركة الاتحاد قال جردات أن الاتحاد العام للصناعات عضوا منذ تأسيس مؤسسة أصحاب الأعمال وشارك في تأسيسه مع الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية؛ مضيفا أن مؤتمر هذا العام له أهمية خاصة بعد سلسلة نجاحات استمرت على مدار 20 عاما حيث تم إطلاق اطلاق منصة الأعمال للدول الأعضاء country business disk بهدف ربط أصحاب الأعمال والصناعيين في هذه الدول من اجل تعزيز وتطوير علاقات الأعمال من تصدير واستيراد ونقل معرفة وتكنولوجيا وغيره من أنشطة الأعمال الاقتصادية وهو ما سينعكس إيجابا على الصناعات الفلسطينية وأعضاء الاتحاد الفلسطينية.

وتخلل المؤتمر جلسات ومحاضرات حول قضايا تتعلق بالرقمنة وتطبيقاتها في الأعمال إضافة إلى المدن الذكية ودورها في تطوير مختلف القطاعات الصناعية، وقضايا حول الريادة وآليات تسهيل عمل وتشجيع الرياديين.