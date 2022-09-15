الاحتلال يسلم إخطارات لخمسة مبانٍ صناعية غرب سلفيت

وطن: سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة مبانٍ صناعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان إن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات بوقف العمل والبناء في مدخل البلدة الرئيسي بالمنطقة الشرقية بحجة أنها تقع في مناطق "ج".

وأضاف عاصي أن الإخطارات شملت خمسة مبانٍ يستخدمها أصحابها لأغراض صناعية، وتعود ملكيتها لكل من محمد عزيز عاصي، وياسين إبراهيم عاصي، ورزق خضر ريان، وخالد بكر إبراهيم.