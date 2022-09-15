ائتلاف أمان يكرر مطالبته بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين

وطن: بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، والذي يصادف اليوم الخميس 15 أيلول؛ كرر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مطالبته المستمرة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، داعيا السلطة التنفيذية وجميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل كل التحديات التي تواجه اجراء العملية الانتخابية الديمقراطية.

ورأى الائتلاف أن كل من إجراء الانتخابات العامة وتطبيق مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، والالتزام بقاعدة ومبدأ احترام سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية والالتزام بأحكام القانون الأساسي، وضمان احترام الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي متطلبات وطنية وأساساً رئيسياً لإعادة الحياة الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شقي الوطن، وإعادة الاعتبار للمساءلة الرسمية المعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.