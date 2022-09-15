إنطلاق المعسكر الأول "شباب من أجل فلسطين" في الجامعة العربية الامريكية

وطن: إنطلقت في حرم الجامعة العربية الاميركية في جنين، فعاليات المعسكر الأول تحت عنوان "شباب من اجل فلسطين" الذي تنظمه حركة الشبيبة الطلابية، بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة، وعمادة شؤون الطلبة، وجمعية حدد هدفك.

وحضر مراسم حفل إنطلاق المعسكر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، ومحافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير العلاقات العامة في الجامعة الدكتور فادي جمعة، ومسؤولة ملف الشبيبة في جنين إيمان نزال، ورئيس مجلس إتحاد الطلبة عدي كميل، ورئيس حركة الشبيبة الطلابية في محافظة جنين معتز كميل، ومدير جمعية حدد هدفك براء عيسى، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، والفعاليات الوطنية، والطلبة المشاركين بالمعسكر شباب من أجل فلسطين.

وخلال إطلاق الفعاليات، تحدث المشاركون حول أهمية الشباب في مجتمعنا الفلسطيني، وتعزيز دورهم الريادي، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في بناء مؤسسات الوطن، ونشر الوعي والثقافة الوطنية.

وأكدوا أن الشباب في فلسطين هم المستهدف الأول من الاحتلال، سواء بالقتل أو إنتزاع الفكر الوطني من عقولهم، لإدراك الاحتلال أن الشباب هم الطليعة في الصمود والتحرير والتأثير.

كما أشادوا بالمعسكر الذي يحمل إسم شباب من أجل فلسطين، وأشاروا الى أهمية تعزيز اللقاءات الشبابية لنشر الوعي والفكر، وثمنوا دور الجامعة العربية الامريكية، جامعة الكل الفلسطيني في احتضان فعاليات المعسكر، ودورها الريادي في النهوض بواقع الشباب من خلال اكسباهم للعلوم، وتعزيز مهاراتهم ونشر الوعي والثقافة الوطنية، وإعداد الأجيال لتأخذ دورها الفاعل في خدمة المجتمع كل في مكانه، وترسيخ الانتماء الوطني لفلسطين.

ويستمر المعسكر لمدة أربعة أيام وتتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والريادية، واللقاءات الحوارية والندوات في العديد من المواضيع التي تهم واقع الشباب.