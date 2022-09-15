باريس سان جيرمان بالعلامة الكاملة

وطن: قاد الثلاثي ميسي، مبابي، ونيمار "باريس سان جيرمان طلتحقيق فوز هو الثاني توالياً للفريق الباريسي في دور المجموعات من أمجد الكؤوس.

وتخطى سان جيرمان فريق ماكابي حيفا لحساب المجموعة الثامنة بفضل هدف الأسطورة ليونيل ميسي، والنجم كيليان مبابي، ثم ختم النتيجة الساحر البرازيلي نيمار.

وتقدم الفريق الخاسر عبر لاعبه الهولندي تجانون شيري، وكان باريس سان جيرمان تخطى في الجولة الأولى ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر سان جيرمان تريتب المجموعة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي الذي فاز على يوفنتوس في أرض الأخير بهدفين مقابل هدف.

ولايزال الفريق الإيطالي يبحث عن نقطته الأولى.

المصدر: beinsports