بنك القدس يمضي بخطواته الثابتة لتعزيز التزامه بمسؤوليته المجتمعية

وطن: قدم بنك القدس دعمه السخي لعدد من الجهات التي تعنى برعاية الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية، مقدماً مساعدات مادية لتلك الجهات، تشمل توفير الدعم لهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية وذلك من منطلق مسؤولية البنك المجتمعية واهتمامه بمختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة.

حيث تبرع البنك مؤخراً لصالح نادي شباب الأمعري وذلك بهدف دعم التكية التي ينفذها النادي بشكل يومي لأكثر من 600 أسرة من أبناء المخيم والمنطقة المجاورة.

كما ساهم البنك بتبرع لصالح الكنيسة المورافية- مركز جبل النجمة للتأهيل وذلك بهدف شراء مواد غذائية، فهو يقدم وجبات غذائية بشكل يومي للملتحقين بالمركز والذي يصل عددهم إلى 90 شخص من ذوي الإعاقة الذهنية من كلا الجنسين.

وعلى صعيد آخر قدم البنك دعمه لصالح جمعية سبيل لرعاية الايتام في منطقة طوباس وذلك بهدف شراء ملابس للأيتام المنتسبين في الجمعية.

وفي معرض تعليقه على هذه المساهمات قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "يمضي البنك بخطواته الثابتة على طريق تعزيز التزامه بمسؤوليته المجتمعية وتوسيع مظلة عطائه في هذا الجانب والتي تحفظ للبنك ريادته كشريك مجتمعي داعم لتحقيق التنمية الشاملة في أرجاء فلسطين إيماناً منه بالواجب الوطني لخدمة الوطن والمواطن، والتي تعد انعكاساً لرؤية إدارة البنك.

يؤكد بنك القدس من خلال هذا الدعم على ضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية كافة في ترسيخ الدور التنموي بما يحقق أكبر فائدة لمختلف القطاعات المجتمعية.