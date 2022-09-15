مئات المواطنين في مدينة جنين يشيعون جثمان الشهيد عدي صلاح

وطن: شيّع مئات المواطنين في محافظة جنين الشهيد عدي صلاح من بلدة ككفردان ، صباح اليوم الخميس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال غرب جنين.

واستشهد الفتى صلاح وأصيب 3 اخرين برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية كفر دان فجر اليوم.

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر استشهاد الفتى صلاح جراء اصابته برصاصة في الرأس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزلي ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.