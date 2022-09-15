جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت بشكل كبير في مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان في المحافظة منذ ساعات الفجر الاولى وشنت حملة مداهمات واعتقالات.

وطالت الاعتقالات كلا من :

المحرر قتيبة جرادات- سعير

مجد جرادات- سعير

أحمد حسن الفروخ- سعير

مؤمن الفروخ- سعير

المحرر أيسر الأطرش- كفر راعي جنوب جنين

جلال ملحم- كفر راعي

يوسف محمود فشافشة- جبع جنوب جنين

عامر عابد- كفر دان غرب جنين

عمر عابد- كفر دان

محمد عدنان عابد- كفر دان

عامر أبو فنار- يطا جنوب الخليل

ناصر أبو فنار- يطا

رمزي طالب عمرو- الخليل