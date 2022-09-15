استشهاد الفتى عدي طراد صلاح من كفردان برصاص الاحتلال

وطن: أعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، اليوم الخميس، عن استشهاد فتى وإصابة إثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر دان، غرب جنين.

وقالت مصادر طبية أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب عامر طه عابد، وهو أبن عم الشهيد أحمد عابد.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت وابلا من الاعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الفتى صلاح وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت الأسير المحرر ايسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما انه أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وكذلك الأسير جلال ملحم.