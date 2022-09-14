مصرع مواطنة إثر حادث دهس في بلدة المغير شمال شرق رام الله

وطن: لقيت مواطنة مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لحادث دهس في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت بلاغا حول تعرض مواطنة تبلغ من العمر 62 عاما للدهس أثناء قطعها للطريق من قبل مواطنة أخرى كانت تقود مركبتها في البلدة، وتم نقل المصابة إلى مجمع فلسطين الطبي وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف بأنه تم توقيف السائقة المتسببة بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.