إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة البيادر في البلدة وسط اطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت هددت أصحاب المحال التجارية باستهدافهم بشكل مباشر في حال استمر الشبان بالتصدي للمستوطنين في المنطقة.

المصدر: (وفا)