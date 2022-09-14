مسيرة حاشدة في كفردان تنديدا بإعدام الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد

وطن: خرج أهالي جنين ومخيمها وقراها، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة توجهت إلى بلدة كفردان غربا، تنديدا بعملية إعدام الشهيدين أحمد عابد (23 عاما)، وعبد الرحمن عابد (22 عاما)، فجر اليوم قرب حاجز الجلمة.

وانطلقت المسيرة، باتجاه ديوان آل عابد في البلدة، وجابت شوارعها، حيث ردد المشاركون الهتافات المنددة بإعدام الشهيدين واحتجاز الاحتلال جثمانهما، مطالبين ببذل المزيد من اللحمة والوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان وجرائم الاحتلال المستمرة.

وألقي في المسيرة عدة كلمات، أجمعت على التنديد بعدوان وجرائم الاحتلال، داعين إلى الوحدة الوطنية، والتلاحم ضد الاحتلال الإسرائيلي.