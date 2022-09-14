الاحتلال يحكم على أسيرين من محافظة جنين بالسجن 4 سنوات

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الأربعاء، حكمين على الأسيرين عدي تيسير غوادرة من قرية بير الباشا، بالسجن 4 سنوات و4 أشهر، ومحمود مأمون أبو الرب من بلدة قباطية بالسجن 4 سنوات.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الأسير عدي تيسير غوادرة (31 عاما) من قرية بير الباشا جنوب جنين، بالسجن 4 سنوات و4 أشهر وغرامة مالية 2000 شيقل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت غوادرة قبل عامين عقب مطاردته لأشهر والتهديد باغتياله.

كما أفاد سمور بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الأسير محمود مأمون محمود أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 5000 شيقل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو الرب في 28 أيار 2020.