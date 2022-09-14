إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل وبرقة في نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من بلدة بيت أمر شمال الخليل وبرقة شمال غرب نابلس.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنشرة في برقة، وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.