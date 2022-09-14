الأمم المتحدة: أستهداف الاحتلال لمطار دمشق في حزيران عطل وصول المساعدات لأسبوعين

وطن: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة في سورية، اليوم الأربعاء، إن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مطار دمشق الدولي في حزيران/ يونيو تسبب في تعطيل وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين حوالي أسبوعين.

وقالت المفوضة لين ولتشمان، في حديث للصحافيين في جنيف، إن العدوان الجوي "أدى إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يوما".

وشددت على أن هذا "يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".

وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي، نفذت دولة الاحتلال الاسرائيلي عدوانا صاروخيا من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، بينها مطار دمشق الدولي، وذلك باستهداف البنية التحتية للمطار، منها مبنى الصالة الثانية، الأمر الذي تسبب بخروج مهابط الطائرات عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وتحويلها إلى مطاري حلب واللاذقية.

ومن الجدير بالذكر ان العدوان على مطار دمشق المرة الدولي الاخير جعله يخرج عن الخدمة