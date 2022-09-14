بعد 21 سنة من الاعتقال.. الاحتلال يُفرج عن الأسير عارف بشارات

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، عن الأسير عارف بشارات من بلدة طمون، بعد 21 سنة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل بشارات وهو في عمر الـ17 عاماً، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن 21 سنةً.

وحصل على شهادة الثانوية العامة في سجون الاحتلال، وهو بصدد إنهاء دراسة البكالوريوس تخصص علم الاجتماع.

يذكر أن الأسير بشارات فقد والده وشقيقته وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من وداعهما، وأفرج عنه من سجن "النقب".