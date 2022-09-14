مركز القلب في الجامعة العربية الأمريكية ينظم تدريبا توعويا في مجمع لاكاسا التجاري برام الله

وطن: نظّم مركز القلب التابع للجامعة العربية الأمريكية، يوما توعوياً للمواطنين لتعلميهم على مهارات الإنعاش القلبي التنفسي في حالات توقف القلب، وذلك في مجمع لاكاسا التجاري في مدينة رام الله.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا: "نسعى من خلال مركز القلب إلى نشر الوعي في التعامل مع السكتات القلبية، للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، لأن هناك دقائق مصيرية في حياة الإنسان، وهذا النشاط يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للمركز والجامعة العربية الأمريكية".

بدوره، قال مدير مركز القلب الدكتور عماد أبو خضر: "من الضروري امتلاك الناس مهارة الإنعاش القلبي الرئوي، خاصة وأن 70% من حالات توقف القلب تحدث خارج المراكز الطبية، أي في المنازل وأماكن العمل أو الأماكن الترفيهية، لذا سيقوم المركز بتنظيم زيارات إلى المدارس والمؤسسات وأماكن التجمعات لتنفيذ تدريب عملي للتعامل مع هذه المواقف".

وشهد التدريب الذي أشرف عليه عدد كبير من أخصائي إنعاش القلب المعتمدين إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث أكد أشخاص خاضوا التجربة أنه لم يكن لديهم فكرة مسبقة عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية المناسبة في حال حدوث مأزق مشابه، وأن هذا التدريب ساعدهم باكتساب المهارة التي ستساهم في إنقاذ حياة أحدهم.

الجدير بالذكر أن مركز القلب أنشئ في الجامعة العربية الأمريكية عام 2016 وهو مركز مرخص ومعتمد رسمياً من الجمعية الأمريكية للقلب، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والتكنولوجيا الخاصة بالإنعاش القلبي، ويهدف مركز القلب إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل نسبة الموت جراء أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات.