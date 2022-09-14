أميركا قد تبدأ إعادة ملء احتياطي النفط عند نزوله لهذا السعر

وطن: ستبدأ الولايات المتحدة إعادة ملء احتياطيات الطوارئ النفطية عندما تنخفض أسعار الخام دون 80 دولارا للبرميل، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود وكبح تضخم أسعار الطاقة.

وقالت المصادر إن إدارة بايدن تدرس التوقيت المناسب لخطوة إعادة ملء الاحتياطيات، التي وصلت لأدنى مستوى منذ عام 1984، مع التركيز على أهمية استمرار نمو إنتاج النفط الأميركي ومنع انهيار أسعار الخام.

وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي انخفض فيه خام غرب تكساس الوسيط، إلى حوالي 81 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، عند أدنى مستوى منذ يناير، قبل أن يسترد بعض مكاسبه صعودا إلى حوالي 86 دولارا في تعاملات اليوم.

يذكر أن الرئيس جو بايدن قرر في مارس الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في محاولة لترويض أسعار النفط والغاز المرتفعة.

وقالت المصادر إن المسؤولين يهدفون حاليا إلى إبطاء عملية الإفراج عن الاحتياطيات لإبقاء السوق تحت السيطرة خلال الشتاء.

المصدر: snabusiness