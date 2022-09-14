هيئة الأسرى: إدارة "عتصيون" تقدم طعاماً منتهي الصلاحية للمعتقلين

وطن: أقدمت إدارة مركز توقيف "عتصيون" على تقديم وجبات طعام فاسدة ومنتهية الصلاحية للمعتقلين المحتجزين فيه.

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، أنه هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة "عتصيون" بتقديم طعام فاسد للمعتقلين، فهي تتعمد في كل مرة استهداف الأسرى والتضييق عليهم عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية، وغير مكترثة بسلامتهم وبإصابتهم بمشاكل صحية.

وبينت الهيئة، أن أسرى "عتصيون" احتجوا أكثر من مرة على تلك الإجراءات المنفذة بحقهم سواء فيما يتعلق بزجهم بأقسام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، أو بخصوص وجبات الطعام المقدمة لهم، لكن في كل مرة يتم تجاهل مطالبهم المتكررة، ولا يتلقوا سوى الوعود الواهية من إدارة المعتقل.

وفي السياق ذاته، نقل تقرير الهيئة إفادات مشابهة لعدد من الشبان المحتجزين حالياً داخل معتقل "عتصيون"، كانوا قد نُكل بهم خلال حملة الاعتقالات الأخيرة التي نُفذت بمختلف المدن الفلسطينية، حيث تعرض معظمهم للضرب بأعقاب البنادق واللكمات على رؤوسهم وأجسادهم كما تعمد جنود الاحتلال سحلهم وجرهم ورميهم أرضاً، ومن بين هؤلاء الشبان الذين تم الاعتداء عليهم: عمر زهران من قرية دير أبو مشعل/رام الله، محمود الرجبي من الخليل، رامز التميمي من قرية دير نظام/رام الله، أيمن القيسي من مخيم العزة/بيت لحم، وعد الرمحي من رام الله، ومهند رمضان من رام الله.

يذكر أن عدد الأسرى المحتجزين داخل "عتصيون" حالياً 21 معتقلاً.