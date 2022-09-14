رئيس استخبارات الاحتلال السابق: نحن بالطريق لعاصفة كاملة في الضفة



وطن: حذر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، والمدير الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي، تمير هايمان، من تصاعد المقاومة في الضفة الغربية.

وقال في حديث في استوديو يديعوت احرنوت تعقيبا على تزايد المؤشرات على حدوث انفجار وشيك في الضفة الغربية وشكل الانفجار: "نعم، نحن في طريقنا إلى نوع من العاصفة الكاملة".

وبشأن محرك عمليات المقاومة المتزايدة في الضفة ومحرك الانفجار الوشيك المحتمل وطبيعته أوضح هايمان ان "القوة الجديدة الناشئة، هي الأخطر من وجهة نظري. هي قوة من الشباب. على وجه التحديد من فتح، وليس الجهاد الإسلامي وليس حماس، الذين خاب أملهم ويحاولون تحسين أوضاعهم من خلال المقاومة العنيفة التي يتم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كل هذه العوامل تخلق جوا متفجرا للغاية بحيث يمكن لأي ضغطة صغيرة على الزناد إشعاله".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يمكن الحديث عن انتفاضة ثالثة أو على الأقل تصعيد استهداف المستوطنين والجيش قبل عطلة الأعياد اليهودية، قال هايمان: "الانتفاضة الثالثة يمكن أن تكون سيناريو محتمل للغاية، ولكن ليس بعد. ما نراه في الوقت الحالي هي مظاهر انفجار التوتر الكبير الذي يكمن تحت السطح".

وأضاف:"يجب ألا نعتقد بأن المشكلة موجودة في مكان واحد فقط في الضفة الغربية، نحن نبحث دائمًا عن نقطة واحدة مفادها بأننا إذا وهاجمنا فسوف نحسم الأمر، لكن الوضع في الضفة الغربية ليس كذلك، لا يوجد مركز ثقل، ولا توجد عاصمة للإرهاب، هناك عدة عواصم للإرهاب".