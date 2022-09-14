التنمية الاجتماعية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وطن: كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، نتوقع قبل نهاية الشهر الجاري أن نعلن عن صرف هذه الدفعة وهي كاملة تشمل 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في قطاع غزة 35 ألف في الضفة الغربية بواقع حوالي 137 مليون شيكل".



وأكد أن وزارة التنمية أتمت كل الإجراءات الضرورية حول تحديد قواعد البيانات والفئات المستفيدة من الدفعة الجديدة من شيكات الشؤون الاجتماعية".

وأضاف: " أن الاتحاد الأوروبي قد حول حصته البالغة 28 مليون يورو وبالتالي ننتظر جواب من الاتحاد الأوروبي لأننا قمنا بتسليمه كل البيانات المتصلة بالدفعة الجديدة".

وشدد على أن الوزارة تنتظر نتائج المسح العشوائي التي يقومون بها على بعض الفئات.