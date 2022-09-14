ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.51% خلال الشهور الثمانية الماضية



وطن: أفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 3.51% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وجاء ارتفاع أسعار المستهلك خلال هذه الفترة بواقع 4.49% في القدس، و 3.46% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة.

وبالمقارنة مع الشهر السابق فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال شهر آب 2022 انخفاضاً مقداره 0.48%، نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2022 مع شهر آب 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.16%، بواقع 4.47% في القدس، وبنسبة 3.57% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.04% في قطاع غزة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً حاداً مقداره 1.06% خلال شهر آب 2022 مقارنة مع شهر تموز 2022، نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 18.15%، و"البنزين" بمقدار 16.81%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 12.46%، وأسعار البطاطا بمقدار 7.32%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.17%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.46%، وأسعار الخبز بنسبة 5.49%.

وفي قطاع غزة سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر آب 2022 مقارنة مع شهر تموز 2022.

وفي الضفة الغربية سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر آب 2022 مقارنة مع شهر تموز 2022.